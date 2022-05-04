Любовь под обстрелом. Девушка приехала к парню на передовую в ДНР, чтобы не расставаться

Ничто не способно помешать настоящей любви, даже в зоне боевых действий. Влад и Настя вместе служат в 9-м полку Народной милиции ДНР. Девушка пришла на фронт за своим любимым мужчиной. Они рассказали «360» о том, как познакомились, и поделились планами сыграть свадьбу. Если придется, поженятся даже на передовой, где они находятся уже месяц.

Влад и Настя вместе уже почти полтора года. Как и многие истории любви, их знакомство произошло в интернете. Списались в социальных сетях, а потом встретились в Новоазовске.

«Познакомились с ней. Я говорю: „Не могу быть рядышком постоянно“. Она говорит: „Тогда я к тебе приеду“. И так мы вместе с ней ездим. Она кушать нам готовит всем», — рассказал ополченец.

Насте 18 лет, месяц назад она приехала к любимому на фронт. Теперь она отвечает за полевую кухню. А Влад чинит бронетехнику.

«Я командир отделения. Ремонтирую БМП-1, БМП-2 в случае поломки. Могу сесть и оператором, стрелять с нее, и также ездить на них», — поделился военнослужащий.

По словам Влада, бывает и такое, что они попадают под обстрелы.

Настя рассказала, что близкие не сразу, но все-таки отнеслись с пониманием к ее решению.

«Мама сначала негативно отнеслась. Потом я ей объяснила ситуацию. Тем более в жизни надо чему-то учиться. Потом мы как-то уговорили, все нормально у нас», — сказала Настя.

Молодые планируют пожениться, как только закончится конфликт в Донбассе. Он продолжается уже девятый год. Настя спросила Влада, что они будут делать, если мир наступит не скоро. Он ответил, что все равно поженятся. Даже в такое время, что поделать. Вместе будут до конца. Но предложение руки и сердца Влад не откладывает, осталось только найти кольцо.