Спецоперация 03 августа 2023, 12:14 «Любите свое Отечество». Комбат «Сибири» обратился к казакам в зоне СВО Комбат «Сибири» Ликонцев рассказал о пополнении батальона и подготовке бойцов РИА «Новости»

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Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев с позывным Кан первым из казаков-добровольцев получил звание Героя России. По словам комбата, эта награда и всех его сослуживцев — бойцы насмерть стояли под Артемовском, отражая атаки ВСУ. Несмотря на ранения, Кан принял решение вернуться на передовую. О настрое казаков и пополнении батальона он рассказал в беседе с порталом «Российское казачество».

Высокую награду Ликонцеву вручил президент Владимир Путин. По словам комбата, о том, что его представили к званию Героя России, он узнал от командира казачьего добровольческого дивизионно-штурмового корпуса.

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«Я сразу объявил ребятам, это не только моя награда — она всех нас. Я не один там был, мы все друг друга поздравляли с победой, что живы остались. Сейчас идет в добровольцы много сибиряков», — поделился он.

В ходе боевых действий Ликонцев не раз получал ранения. Но комбат отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, хотел скорее вернуться к своим.

«Я полностью вернулся. <…> Проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием», — пояснил Кан.

Он обратил внимание, что батальон «Сибирь» пополняется. Есть много добровольцев. Присоединяются и люди из других регионов — из Москвы, Калининграда, с Дона.

«Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку», — подчеркнул комбат.

Сражающимся в зоне СВО казакам Ликонцев пожелал всегда иметь цель, ради которой они принимают участие в боевых действиях, и потом вернуться домой.

«Когда есть ради чего возвращаться домой — всегда выживешь. Любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», — заключил он.