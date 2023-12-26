Спецоперация 26 декабря 2023, 15:13 «Любит поддерживать победителя». В США объяснили отказ предоставить Украине новую помощь Экс-работник Белого дома Аллен: Украина не получила помощь США из-за провала ВСУ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина не получила дополнительную помощь от Соединенных Штатов из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое заявлению изданию Newsweek сделал экс-помощник 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.

США предоставили бы украинским властями дополнительное снабжение в случае успешного контрнаступления, отметил бывший работник Белого дома.

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«Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя», — добавил он.

Если бы наступление Вооруженных сил Украины достигло «хотя бы каких-то целей», то договориться о выделении помощи в США было бы проще, подчеркнул Аллен.

Россия остановила контрнаступление ВСУ, что стало серьезным ударом для Североатлантического альянса, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он напомнил, что НАТО пришлось опустошить свои арсеналы, чтобы поставить ВСУ необходимое вооружение.

Сами украинцы перестали адекватно воспринимать провалы армии, так как власти давали людям ложную позитивную информацию о ходе конфликта. Раскрытие правды вызовет негативную реакцию — в таком случае поможет только смена режима, считает украинский политолог Руслан Бортник.