20 октября 2022, 07:03
Любимое оружие — молоток. Солдат рассказал об обращении с военнопленными на Украине
Военнослужащий ДНР Егильницкий рассказал о пытках током в тюрьме для пленных на Украине
Украинские силовики обращаются с российскими военнопленными жестоко. Они пытают их током, голодом и холодом, бьют молотком по рукам. Очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал об этом РИА «Новости».
«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток», — сказал он.
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Пленные возвращались после таких допросов покалеченными и морально сломленными. Особенно сильное впечатление на него произвела тюрьма под названием «Спортзал». Все боялись попасть в нее.
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Другой собеседник агентства, военнослужащий ЛНР Михаил Янко подтвердил его слова. Среди военнопленных считалось, что тому, кто прошел через нее, ничего не страшно.
В этой тюрьме допросы проводили сотрудники Службы безопасности Украины. Больше других они издевались именно над россиянами, из комнат для допросов доносились крики. Кроме того, военнопленных содержали в холоде — помещения не отапливали — и голоде. Их кормили хлебом, давая куски размером со спичечный коробок.
СБУ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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