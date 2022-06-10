10 июня 2022, 17:29
Литовские власти перестанут размещать беженцев с Украины в столице
Украинские беженцы теперь будут размещаться не в Вильнюсе, а в Алитусе и Каунасе. Из столицы Литвы они продолжат получать гуманитарную помощь. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По данным ИА Nation News, беженцев принимают организации Lietuvos Caritas и Литовское общество Красного Креста. Там же их обеспечивают необходимыми вещами.
«В Вильнюсе на улице Блинджю закрывается центр временной регистрации беженцев и больше не будут предоставляться услуги по временному размещению», — уточнили авторы статьи.