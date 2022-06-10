Литовские власти перестанут размещать беженцев с Украины в столице

Украинские беженцы теперь будут размещаться не в Вильнюсе, а в Алитусе и Каунасе. Из столицы Литвы они продолжат получать гуманитарную помощь. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным ИА Nation News, беженцев принимают организации Lietuvos Caritas и Литовское общество Красного Креста. Там же их обеспечивают необходимыми вещами.

«В Вильнюсе на улице Блинджю закрывается центр временной регистрации беженцев и больше не будут предоставляться услуги по временному размещению», — уточнили авторы статьи.