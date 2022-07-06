Гумпомощь в рамках акции «Доброе дело» привезли на линию фронта в ДНР

Фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья прибыли в Валерьяновку, расположенную на территории Донецкой Народной Республики. Продукты и необходимые вещи выгрузили у здания местной школы. Другие гуманитарные миссии сюда не заезжают — слишком близко к фронтовой линии.

Магазины в Валерьяновке не работают, в деревне нет воды. Если хотя бы один день обошелся без жертв — люди искренне радуются. И очень благодарны за привезенный груз.

«Спасибо большое за гумпомощь, которую вы оказываете. Ее никогда не бывает много. Наше село оказалось в такой ситуации — у нас очень большая гуманитарная проблема», — рассказала Зоя Ивановна, деревенский учитель.

В беседе с корреспондентом «360» женщина подтвердила существующие трудности с водой. Много в Валерьяновке и больных — особенно страдающих сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Местным жителям не хватает даже обычных успокоительных.

«Гуманитарка [нужна] любая — продуктовые наборы, моющие средства, это всегда надо, особенно когда лето началось», — подытожила Зоя Ивановна.

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Присоединиться к ней может каждый житель Подмосковья. Информация о ближайших пунктах сбора и о том, какая именно помощь требуется, опубликована на сайте volontermo.ru.