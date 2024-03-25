Спецоперация 25 марта 2024, 08:53 Линия фронта на Авдеевском направлении сдвинулась на запад Российские бойцы заявили о сдвиге фронта на запад на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российский военнослужащий с позывным Вирус заявил, что его расчет гаубицы «Мста-Б» работает на Авдеевском направлении. С каждым разом цели отдаляются, следовательно, линия фронта сдвигается на запад, пояснил он РИА «Новости».

По словам Вируса, артиллеристы наносят удары по укрепрайонам, технике и живой силе противника.

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«Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется», — заметил военнослужащий.

После освобождения Авдеевки ВС России продолжают улучшать свои позиции на этом направлении. Ранее российские военнослужащие взяли под огневой контроль дороги, ведущие к населенным пунктам Орловка, Бердычи и Уманское, лишая ВСУ снабжения.