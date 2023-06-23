Спецоперация 23 июня 2023, 01:37 Ликвидирован украинский боевик, причастный к расстрелу пленных из РФ в Макеевке Военкор Поддубный: уничтожен боевик ВСУ Кондрат, причастный к расстрелу пленных россиян РИА «Новости»

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Украинский националист Святослав Кондрат, который, вероятно, причастен к жестокому расстрелу российских пленных, ликвидирован на Южном направлении. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор объяснил, что Кондрат еще с ранних лет начал интересоваться идеями нацизма. По предварительной информации, он может быть связан с расстрелом пленных военных России в Макеевке.

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Ранее стало известно, что российские бойцы ликвидировали часть украинского отряда, который жестоко расправился с пленными ВС РФ. Мотострелки устроили штурм позиции ВСУ, выдвигаясь в направлении Красного Лимана. Во время боя к российским военным попал украинец из 80-й ОДШБр — подразделения, причастного к расстрелу. Боевику оказали первую помощь, однако тот скончался от полученных травм. Остальные националисты погибли в ходе боя.

После чудовищной расправы над российскими пленными Комитеты Госдумы по обороне и международным делам стали готовить проект заявления для направления его в ООН, ОБСЕ и другие международно-правовые организации. В документ включено требование о реагировании на военные преступления украинской стороны.