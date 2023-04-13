Спецоперация 13 апреля 2023, 16:56 Ликвидация склада боеприпасов ВСУ попала на видео Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ высокоточным боеприпасом

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Минобороны показало видео, на котором запечатлели момент уничтожения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины с помощью высокоточного боеприпаса. Кадры опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Судя по видео, сначала произошло возгорание склада. Спустя несколько секунд прогремел взрыв, который сопроводили клубы черного дыма и огонь.

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«По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом», — отметили в министерстве.

Беспилотник точно ударил по цели. Это спровоцировало детонацию хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня. Здание удалось уничтожить полностью.

О каком именно складе идет речь, в Минобороны не уточнили. Однако в четверг, 13 апреля, официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что группировка «Центр» уничтожила склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

Также за минувшие 24 часа армия России ликвидировала до 20 украинских солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщило Nation News.