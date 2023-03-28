Спецоперация 28 марта 2023, 23:31 Ликвидация колонны ВСУ под Артемовском попала на видео WarGonzo опубликовал кадры ликвидации колонны ВСУ бойцами «Вагнера» под Артемовском Публичное достояние

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали колонну Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Видео поражения противника опубликовал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

Судя по кадрам, вагнеровцы обнаружили боевые машины пехоты ВСУ.

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«Есть попадание, скажи. Есть попадание! Есть видеофиксация. <…> Вижу движение вражеской пехоты, они отходят», — говорит наводчик.

Бойцы ЧВК ликвидировали БМП противника и проследили за движением украинской пехоты, за которой приехали порядка восьми пикапов. Группа «Вагнера» огнем артиллерии накрыла колонну этих машин.

По словам автора публикации, ситуация в Артемовске достигает кульминации. В городе и окрестностях ведутся ожесточенные бои.

«ВСУ пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции. Но все такие попытки сразу пресекаются „музыкантами“ (группой „Вагнера“ — прим. ред.)», — отметили в публикации.

Штурмовики ЧВК продвинулись вглубь Артемовска, заняв территорию на Центральном рынке, чем сорвали планы ВСУ по контролю местности. Военкор Александр Сладков предрек полное окружение города. По его словам, бойцы «Вагнера» продвинулись вперед. К штурмовым отрядам присоединились силы Минобороны России, прикрыв «оркестрантов» с флангов.