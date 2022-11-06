Лидер ЛДПР заявил, что Украина «играет жизнями», обстреливая Каховскую ГЭС | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 18:16 Лидер ЛДПР заявил, что Украина «играет жизнями», обстреливая Каховскую ГЭС Лидер ЛДПР Слуцкий: Украина играет жизнями мирных людей, обстреливая Каховскую ГЭС РИА "Новости"

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Украина «играет жизнями мирных людей», обстреливая Каховскую ГЭС американскими РСЗО HIMARS, отметил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он констатировал, что украинская сторона в очередной раз пускает в ход «ядерный шантаж».

«Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье», — пояснил политик.

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Он подчеркнул, что пока ВСУ не удалось нанести гидроэлектростанции критический урон, но очевидно, что попытки «устроить гуманитарную катастрофу» продолжатся. Если шлюзы разрушатся, вода потечет в нижнюю часть Днепра, в итоге затопить может не только дома, но и — в теории — Запорожскую АЭС, предположил Слуцкий.

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Лидер ЛДПР напомнил, что Россия распространила в Совбезе ООН письменный призыв предотвратить обстрелы Каховской ГЭС и теперь находится в ожидании реакции мирового сообщества. Леонид Слуцкий назвал замалчивание преступлений киевского режима «одним из видов соучастия» и еще раз указал на то, что результатом этих преступлений становится возникновение угроз техногенного характера и «возможности ядерного заражения».