Лидер ЛДПР призвал покарать военных преступников в Донбассе

Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности, в том числе за обстрел Донецка в субботу, 4 мая. Об этом заявил ТАСС председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что субботний обстрел столицы ДНР со стороны ВСУ представляет собой подтверждение необходимости проводимой Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Киевские боевики даже при отступлении продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса, ставя под угрозу жизни мирных граждан. <…> Очень похоже на месть жителям ДНР и ЛНР за их решение выйти из состава Украины и самим определять свою судьбу», — заявил Слуцкий.

Вооруженные силы Украины 4 мая около 21 часа открыли огонь из систем залпового огня «Град» по центральной части Донецка. В результате обстрела 10 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, состоянии девяти медики оценивают как средней тяжести.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении двух школы, лицея, гимназии и яслей.