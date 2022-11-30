Эксклюзив 30 ноября 2022, 20:40 Левый берег Днепра ВСУ пытались форсировать при помощи бронекатеров, беспилотников и элитных боевиков Член ВГА Рогов: попытки атаковать линию фронта в Запорожье ведутся перманентно

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В городе Запорожье находится свыше 700 элитных боевиков ВСУ. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, эти военные постоянно тренируются форсировать Днепр с правого на левый берег и после этого брать штурмом крупный объект техногенного происхождения.

Рогов, рассказывая о новых попытках прорыва украинских войск на линии фронта в Запорожье, рассказал, что чаще всего вэсэушники атакуют небольшой участок по Днепру. Он начинается в районе Васильевки и заканчивается за Энергодаром.

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«Эти попытки связаны с желанием режима Зеленского захватить Запорожскую атомную электростанцию при помощи своих элитных боевиков, которые прошли подготовку непосредственно в Британии, в том числе на полигонах в Польше», — сказал Рогов.

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Он добавил, что эти бойцы не просто хорошо подготовлены к диверсиям, но и обеспечены всеми необходимыми видами вооружения. При форсировании Днепра они используют ударные беспилотники типа Bayraktar, которые зависают в удалении от 30 до 50 километров от места атаки и именно через них идет корректировка действий. Также им помогает быстрый интернет Starlink. Кроме этого, ВСУ получили от Запада большое количество бронекатеров.

«Мы понимаем, что эти бронекатера будут использоваться не для вылова рыбы или как водное такси, а явно для высадки десанта», — подчеркнул Рогов.