Эксклюзив 17 марта 2023, 23:52 «Летают дроны, работают минометы». Военные медики рассказали о работе в зоне спецоперации Военные медики получили гуманитарную помощь и рассказали о работе в зоне СВО

Читать 360tv в

На склад гуманитарной акции «Доброе дело» в Донецке доставили гуманитарную помощь для военнослужащих и медиков, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Военные врачи ДНР сами приехали за посылками. Одни медикаменты понадобятся для оказания помощи раненым, другие — для лечения сезонных простуд у военнослужащих. О своей работе в полевых условиях под звуки рвущихся снарядов медики рассказали корреспонденту «360» Елене Кононовой.

Несколько часов работы на складе с лекарствами для работающих на передовой врачей — это возможность перевести дух. Ежедневно, рискуя жизнью, они выносят с поля боя раненных бойцов.

Реклама

Десятитонный груз доставили в ДНР при содействии фонда «Великое Отечество». Команда Владимира Обозного помогала детям из Горловки еще в 2016-м году. С начала спецоперации стало понятно, что Донецк сильно нуждается в медицинской помощи.

Реклама

Среди тех, кто приехал за гуманитарной помощью — начальник медслужбы одной из воинских частей. Она работает медиком с 2014 года. Менялись должности, но не суть работы. По ее словам, она не раз сидела в окопах с военными, оказывала помощь на поле боя и за это время уже привыкла к полевым условиям.

«Летают дроны, беспилотники, работают минометы. Враг у нас активный», — рассказала начальник медслужбы о том, что происходит при эвакуации раненых.

Также корреспондент «360» пообщалась с врачом-онкологом, который вызвался в Донбасс добровольцем.

«Сейчас я являюсь врачом общей практики. Приехал в Донецк из Саратова», — рассказал медик.

Руководитель гуманитарного направления народной милиции ДНР Татьяна Бутрина отметила, что военные получают медицинское обеспечение, но помощь никогда не бывает лишней. Большим спросом пользуются антибиотики, противовирусные лекарства и обезболивающие средства.