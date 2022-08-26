Лесные пожары разгорелись в районе Запорожской АЭС

Рядом с Запорожской атомной электростанцией вспыхнули лесные пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В районе Запорожской АЭС горят леса. Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон», — написал Рогов.

В Telegram Рогов опубликовал спутниковые снимки мест пожаров.

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети из-за пожара после удара Вооруженных сил Украины. Запорожская область осталась без электроснабжения. После ликвидации пожара один из блоков запустили в работу. Второй готовится к запуску. Электроснабжение всех городов и районов восстановили.

Настоящая катастрофа может случиться, если продолжатся обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она отметила важность прекращения боевых действий рядом с этом территорией.