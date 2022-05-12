Лепс объяснил, зачем отправился в зону боевых действий в Донбассе

Российский певец и музыкант Григорий Лепс вместе с другими звездами приехал сначала в ДНР, а затем и в ЛНР, чтобы выступить перед местными жителями. О том, почему его тянет в зону боевых действий, он рассказал корреспонденту kp.ru.

По словам артиста, здесь его вдохновляют люди, а также бойцы русской армии. При этом свой поступок приехать в зону боевых действий Лепс не считает героическим.

«Да я не считаю это поступком. А что здесь такого сложного? Я бы и на передовую поехал, но не пускают, потому что там любое скопление людей — это уже опасно. Мне все равно. А людей можно погубить. Поэтому я приехал в Донецк выступить, и вечером успел приехать, слава Богу, в Луганск. Мы еще зайдем к бойцам, проведаем их, проведаем раненых детей, раздадим деньги из своего собственного кармана. Матерям там, ребятам, чтобы выпили за свое здоровье, когда поправятся», — сказал он.

Артист добавил, что выступить перед жителями Донбасса — его гражданский долг.

«Я знаю, что приехал, потому что посчитал это своим гражданским долгом. Я еще приеду. И не один раз. Я предлагал поехать прямо на передовую, но это был конкретный запрет. Потому что это были бы жертвы. Тем не менее, мне, например, не страшно. Я знаю, за что я могу погибнуть», — резюмировал Лепс.