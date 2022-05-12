Украина «простит» ленд-лиз США

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках оружия на Украину по ленд-лизу. Фактически речь идет о долгосрочном кредите, который официальному Киеву придется возвращать на протяжении долгих лет. Экономист и профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков напомнил, что Украина часто «забывает» о своих долгах. Далее — прямая речь собеседника «360».

Украина в 2014 г году не выплатила долг по своим ценным бумагам, которые у них выкупила Россия, на 2,5 миллиарда долларов. По всем законам Международного валютного фонда кредитовать страну, которая не расплатилась по предыдущим долгам, причем государственным, нельзя. Тем не менее МВФ на голубом глазу продолжил кредитование.

А Украина со своим долгом перед Россией осталась, как ни в чем не бывало. Якобы, этот долг на Януковиче, а не на Украине.

Я уж не углубляюсь в историю банков, которые были в Крыму, которые потом уже вроде как и не в Крыму. «Всем кому я должен — я прощаю» — это известная схема.

Ленин, когда создал новое государство и сказал всем империалистическим державам: «Извините, господа, но это были царские долги. Советская Россия вам ничего не должна». Я допускаю такой же ход. Украина точно не будет возвращать никакие долги по оружию. Но и потом, это не мгновенный кредит. Мы платили по ленд-лизу еще много лет после войны. Поэтому все долгосрочные долги растянутся во времени.