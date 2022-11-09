Лекторы общества «Знание» работали в Донбассе с начала СВО | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 15:47 Лекторы общества «Знание» работали в Донбассе с начала СВО Сергей Кириенко рассказал о совместной работе лекторов общества «Знание» и Минобороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лекторы просветительской организации «Знание» начали работу в центрах слаживания министерства обороны России почти сразу после начала специальной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Уже с марта лекторы трудились в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Сейчас общество работает в регионах Донбасса», — сказан он.

Реклама

Кириенко уточнил, что в настоящее время лекторы трудятся в центрах установления боеготовности и боевого слаживания.

Реклама

«Все ребята работают в тех места, где есть люди, выполняющие свой долг по защите Родины», — добавил замглавы администрации Владимира Путина.

Ранее Кириенко сообщил, что западный мир намерен уничтожить Россию в качестве суверенного государства, писал RT.

По его словам, Запад начал на украинском фронте открытую войну против России. Помимо этого, западные страны борются с традициями, культурой и историческими корнями российского общества.