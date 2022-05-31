Лейтенант, спасший 150 военных во время спецоперации, получит звание Героя России

Лейтенант Балдан Цыдыпов, спасший 150 военнослужащих во время спецоперации на Украине, получит звание Героя России. Соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин, написал ТАСС.

Руководитель Республики Бурятия Алексей Цыденов по время встречи с Путиным по видеосвязи попросил его поддержать предоставление о награждении лейтенанта.

«Поддерживаю!» — ответил глава государства.

В конце марта батальон Цыдыпова попал в засаду и оказался под масштабным обстрелом. Лейтенант был контужен, но принял неравный бой и встречным огнем вывел из строя бронетехнику противника. Когда боекомплект его БМП был израсходован, Цыдыпов автоматом выбил заклинивший люк, вытащил двух раненых подчиненных и оказал им помощь прямо под обстрелами. Отдав приказ солдатам других взводов покинуть поле боя, лейтенант остался прикрывать их отход.

За два часа боя он уничтожил вражескую технику и многих нападавших. При этом получил тяжелое ранение, ему ампутировали стопу и предстоит еще несколько операций.