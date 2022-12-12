Спецоперация 12 декабря 2022, 07:45 «Летим по первому „свистку“». Российский военный рассказал о спасении сбитых пилотов на спецоперации Российский военный рассказал о спасении сбитых пилотов поисковой службой ВКС Пресс-служба Минобороны

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Экипаж поисково-спасательной службы (ПСС) армейской авиации, чья главная задача — сбитых летчиков, дежурит в зоне спецоперации круглосуточно и вылетает по первому «свистку». За день количество боевых вылетов может достигать пяти, сообщил РИА «Новости» начальник ПСС бригады армейской авиации ВКС России.

Спасатели сопровождают ударные самолеты или вертолеты на боевые задания либо дежурят в месте работы ударной авиации, чтобы в случае необходимости найти и быстро эвакуировать сбитых пилотов.

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«Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай бог, что-то случится. Мы по первому „свистку“ летим, забираем летчиков и на базу», — пояснил журналистам военнослужащий.

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По его словам, работы ПСС «особо не видно», пока что-то не случается. Их также привлекают к эвакуации раненых с передовой. Условия работы в этом случае максимально опасны. И так — каждый день.