Российская авиация имеет тотальное превосходство в небе над Украиной и эффективно пользуется им — уничтожает вооружение, в том числе западного производства. Член КС Росгвардии, специалист по ОДКБ Роман Насонов специально для «360» разобрал последнюю сводку Минобороны РФ.

Далее — прямая речь.

Работа артиллерии

Группировка наших войск на территории Украины эффективно уничтожила высокоточным оружием «Калибр» складские территории, а также арсенал хранения, в том числе иностранных боеприпасов 155-миллиметровых дальнобойных орудий М-777. Это определенным образом нарушило логистику применения этого вида вооружения на этом направлении.

Несколько районов сосредоточения войск по результатам авиаразведки тоже было качественно и своевременно уничтожено.

Есть подтвержденные данные, что они не успели покинуть часть этих подразделений

Кроме того, разбито несколько пусковых установок реактивных систем залпового огня «Град», которые позволяли Вооруженным силам Украины наносить удары по мирному населению Донецкой или Луганской народных республик.

Военные произвели более 100 артиллерийских и авиационных налетов по районам сосредоточения. Результатом стало поражение как солдат, так и боевой специальной гусеничной и колесной техники, особенно на направлении, так важном для нас. Это значительно снизило их возможность применения этой техники минимум на сутки.

Зарубежные поставки

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска (ДНР) и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Наши соколы в настоящее время имеют тотальное превосходство в небе над Украиной, что позволяет качественно проводить авиационную разведку и все другие поставленные перед ними задачи.

Несмотря на это, продолжаются поставки из стран бывших участников Варшавского договора, имеющих на вооружении аналогичную технику. Это самолеты МиГ и вертолеты Ми.

Они поставляются в старой комплектации со слабым по отношению к нашей технике вооружением. Из-за этого самолеты и вертолеты становятся легкой добычей для наших средств ПВО, что мы достаточно эффективно и реализуем

Количество, которое может у них быть, весьма немалое, но эффект применения также крайне невысок. Потому что все небо над нашей группировкой качественно и надежно прикрыто от всех видов беспилотных и управляемых летательных аппаратов в виде вертолетов или самолетов.

Коррупция в ВСУ

В настоящее время успех явно не сопутствует украинским войскам. Так произошло по совокупности причин: необученность украинских войск, отсутствие четко обозначенной идейности в действиях большей части людей, призванных для исполнения этой задачи, недостаток количества вооружения и коррупция, которая перешла из общества в вооруженные силы.

Массовая продажа вооружения обрела огромный масштаб, о чем пестрят сайты по его покупке. Предлагается в том числе доставка за пределы Украины

Как элемент боевого порядка заградотряды у них пока еще не работают. Однако в рядах украинской армии точно есть преданные режиму люди, которые пугают военнослужащих расстрелами.