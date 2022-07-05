Российские военные рассказали о пытках, которые применяли на Украине в отношении военнопленных. Силовики связывали их, били, запирали в подвале и лечили без анестезии, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Один из военнослужащих попал в плен после того, как к концу 15-часового боя закончились боеприпасы. Его схватили, завязали глаза и руки, а потом доставили в Харьков. Там солдата пытали. Сотрудники Службы безопасности Украины били палками и дубинками по телу, под угрозой удушения и расстрела заставляли читать на камеру заготовленный текст.

Другой военный был ранен в бедро. Врачи лечили его без анестезии. Его били и пытали током, затем спустили в подвал, избили, облили водой и оставили на четверо суток. Солдата увезли в больницу, а когда вернули, заперли в камере еще на три дня. На перевязку водили, только если он соглашался выкрикивать пропагандистские лозунги.

Еще одному российскому военному ампутировали ногу. Он оказался в плену с двумя ранениями. Над ним издевались врачи, а между перевязками избивали военные.

В СКР отметили, что Украина нарушила требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Следователи проведут проверку, дадут правовую оценку каждому случаю, затем решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обмен военнопленными в формате «144 на 144» состоялся 29 июня с четвертой попытки.