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    10 июля 2022, 19:09

    Ле Пен указала на неэффективность антироссийских санкций

    BFMTV: Ле Пен назвала антироссийские санкции неэффективными

    Максим Зинкин

    Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции являются неэффективными и больше вредят самим французам. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.

    «Санкции дают России больше пользы, чем вреда, которого так добивались западные страны. Но теперь французы вынуждены страдать из-за этого», — заявила она.

    Ле Пен подчеркнула, что именно санкции стали причиной высокой инфляции во Франции.

    «Тем более мы покупаем нефть у Индии по дорогой цене, которую она, в свою очередь, приобретает у России», — добавила политик.

    По мнению Ле Пен, конфликт на Украине можно урегулировать исключительно способами дипломатии. Она напомнила, что ни один военный эксперт не предрекает победы Украины.