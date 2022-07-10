Ле Пен указала на неэффективность антироссийских санкций

Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции являются неэффективными и больше вредят самим французам. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.

«Санкции дают России больше пользы, чем вреда, которого так добивались западные страны. Но теперь французы вынуждены страдать из-за этого», — заявила она.

Ле Пен подчеркнула, что именно санкции стали причиной высокой инфляции во Франции.

«Тем более мы покупаем нефть у Индии по дорогой цене, которую она, в свою очередь, приобретает у России», — добавила политик.

По мнению Ле Пен, конфликт на Украине можно урегулировать исключительно способами дипломатии. Она напомнила, что ни один военный эксперт не предрекает победы Украины.