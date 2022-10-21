ЛДПР предложила выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО | 360°

21 октября 2022, 05:01
ЛДПР предложила выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО
В Госдуме предложили выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО
Законопроект о выплате за счет бюджета алиментов для детей мобилизованных граждан и участников спецоперации на Украине в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом написали «Известия» со ссылкой на ЛДПР.
Депутаты также считают необходимым погасить за счет казны задолженность по алиментам в случае гибели военнослужащего. Несовершеннолетних нельзя оставлять без помощи, считает один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков.
Реклама
«В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора, удержания с его заработной платы по соглашениям об уплате алиментов производиться не будут», — напомнил он.
Реклама
Эксперты положительно оценивают данную инициативу. Это будет еще одним плюсом к социальным гарантиям со стороны государства для мобилизованных граждан.
Не только правительство, но и простые россияне помогают военнослужащим. Жительницы Московской области шьют теплую одежду, балаклавы и вяжут носки для участников спецоперации. Они хотят, чтобы солдаты чувствовали их заботу и поддержку.
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама