ЛДПР предложила выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 05:01 ЛДПР предложила выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО В Госдуме предложили выплачивать алименты из бюджета детям участников СВО РИА "Новости"

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Законопроект о выплате за счет бюджета алиментов для детей мобилизованных граждан и участников спецоперации на Украине в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом написали «Известия» со ссылкой на ЛДПР.

Депутаты также считают необходимым погасить за счет казны задолженность по алиментам в случае гибели военнослужащего. Несовершеннолетних нельзя оставлять без помощи, считает один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков.

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«В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора, удержания с его заработной платы по соглашениям об уплате алиментов производиться не будут», — напомнил он.

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Эксперты положительно оценивают данную инициативу. Это будет еще одним плюсом к социальным гарантиям со стороны государства для мобилизованных граждан.

Не только правительство, но и простые россияне помогают военнослужащим. Жительницы Московской области шьют теплую одежду, балаклавы и вяжут носки для участников спецоперации. Они хотят, чтобы солдаты чувствовали их заботу и поддержку.