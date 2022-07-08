Лавров заявил о раздвоенности позиций западных стран по теме Украины

Западные страны демонстрируют раздвоенность мнений по украинскому вопросу. Это говорит о том, что они заботятся об идеологии, а не об Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после совещания глав МИД G20 в рамках саммита на Бали.

Он напомнил западным коллегам, что они говорили в предыдущие месяцы. Также глава внешнеполитического ведомства попросил их определиться, чего они все-таки хотят, написал ТАСС.

«Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом», — подчеркнул министр.

По его мнению, диалог России с западными странами не получится, если они хотят добиться победы Украины над РФ, а не мирных переговоров.

«Потому что они этими подходами не позволяют Украине перейти к мирному процессу, а заставляют ее брать вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения», — добавил Лавров.

Он указал на то, что Украина действует так ежедневно и Россия с этим не может мириться.