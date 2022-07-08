Лавров заявил о бесполезности диалога с Западом из-за позиции по Украине

Западные страны не позволяют Украине перейти к мирным переговорам. Если они хотят решения конфликта на поле боя, то диалог невозможен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

«Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем», — сказал он по итогам совещания глав МИД G20.

Сергей Лавров отметил, что Запад «этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу». Страну вынуждают принимать вооружение и использовать его для ударов по городам и мирным жителям.

Глава МИД России также указал на раздвоенность позиции западных стран по пути решения конфликта на Украине. В предыдущие месяцы они делали другие заявления, и Сергей Лавров на площадке G20 призвал коллег определиться.