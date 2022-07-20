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    20 июля 2022, 12:49

    Лавров заявил, что Зеленский «переобувается очень быстро»

    Редакция сайта 360°

    Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью главреду RT Маргарите Симоньян. Он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти с мирными лозунгами, быстро изменил свою позицию.

    По его словам, Зеленский пришел к власти, обещая вернуть мир и покой на Украину, а также соблюдать права русскоязычных. После этого президент «переобулся», считает министр.

    «Посмотрите, что он сейчас говорит», — отметил Лавров.

    Маргарита Симоньян напомнила, что Зеленский — артист.

    «Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро», — уточнил глава МИД.