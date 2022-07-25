Лавров заявил, что удар по военной инфраструктуре порта Одессы обезопасил флот России

ВС России нанесли удар по военной инфраструктуре морского порта Одессы. Глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что таким образом они устранили опасность для Черноморского флота РФ. Его слова процитировал ТАСС.

Лавров отметил, что ВС России ударили по месту хранения противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Harpoon.

«Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти Harpoon нам угроз не представляют», — сказал он.

Также глава МИД России отметил, что военная часть порта Одессы расположена далеко от зернового терминала. Лавров подчеркнул, что действия РФ не мешают вывозу украинского зерна.

«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует», — отметил он.

Ранее Лавров заявлял, что Россия будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности. Таким образом он прокомментировал подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Это заявление Лаврова процитировал RT.