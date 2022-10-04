Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью Глава МИД Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью РИА «Новости»

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Присоединение ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Херсонской и двух округов Николаевских областей Украины к России опирается на свободное волеизъявление людей. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении новых территорий к России.

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«Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей», — сказал Лавров.

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Также он отметил, что правда все равно станет известна, несмотря на сопротивление Запада.

Совфед ратифицировал присоединение ДНР, ЛНР, а также ряда регионов Украины к России 4 октября. Ранее эту процедуру провела Госдума.

Ратификация документа подразумевает образование новых субъектов Российской Федерации. Местное население автоматически получает российское гражданство. У местных жителей есть месяц, чтобы отказаться от данного статуса.

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