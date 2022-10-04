Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью | 360°

Все новости

Власть

04 октября 2022, 13:23

«Не дал спать многим». Песков оценил план Маска по выходу из конфликта на Украине

Знаменитости

04 октября 2022, 13:18

«Были холопами, стали рабами». Пугачева оскорбила ненавистников из России

Реклама

Важное

04 октября 2022, 13:11

Военные сбили семь самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу

Подмосковье

04 октября 2022, 13:09

Подмосковные орнитологи вошли в топ-5 самых активных участников евразийского учета птиц

Подмосковье

04 октября 2022, 13:05

Еще 70 участков дорог Подмосковья стали безопаснее благодаря тросовым ограждениям

Эксклюзив

04 октября 2022, 13:03

«Пришел домой весь в крови». Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала о состоянии сына

Эксклюзив

04 октября 2022, 13:03

Перманентная тяжба. Аналитик Колчин объяснил, почему иск Трампа к CNN бесперспективен

Подмосковье

04 октября 2022, 13:00

Подмосковный бизнес привлек еще 10 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда

Подмосковье

04 октября 2022, 12:59

Свыше 15 тысяч программ для детей провели в библиотеках Подмосковья с начала года

Спецоперация

04 октября 2022, 11:56

Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью

Глава МИД Лавров заявил, что присоединение регионов Украины к России продиктовано жизнью

Читать 360tv в

Присоединение ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Херсонской и двух округов Николаевских областей Украины к России опирается на свободное волеизъявление людей. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении новых территорий к России.

Реклама

«Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей», — сказал Лавров.

Реклама

Также он отметил, что правда все равно станет известна, несмотря на сопротивление Запада.

Совфед ратифицировал присоединение ДНР, ЛНР, а также ряда регионов Украины к России 4 октября. Ранее эту процедуру провела Госдума.

Ратификация документа подразумевает образование новых субъектов Российской Федерации. Местное население автоматически получает российское гражданство. У местных жителей есть месяц, чтобы отказаться от данного статуса.

Сергей Лавров

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама