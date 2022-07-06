Лавров уличил Украину во вранье об ударах России по своим городам

Заявления украинских политиков о том, что Россия якобы наносит удары по своим городам, чтобы сорвать поставки западного вооружения ВСУ, являются враньем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Факты вранья хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе», — заявил он.

Также глава российского дипведомства сказал, что Запад должен осознать вину за гибель мирных людей в Донбассе.

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине», — заявил дипломат.

Украинские военные в ночь на 3 июля нанесли удар по Белгороду. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что жертвами агрессии стали как минимум трое мирных жителей, еще четверо пострадали.

Также накануне ВСУ обстреляли населенные пункты Курской области. Под огонь попали поселки Попово-Лежачи и Теткино.