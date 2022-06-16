Лавров: Украина призналась в отказе от переговоров с Россией

Действия Украины подтвердили нежелание местных властей вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят», — сказал он.

Также Лавров напомнил, что вторая сторона диалога отличалась непредсказуемостью. Он сказал, что не понимает ожиданий президента Украины Владимира Зеленского от его западных партнеров.

Ранее глава МИД РФ отметил, что ряд зарубежных стран принимают антироссийские санкции себе же во вред. Эти слова Лаврова процитировал RT. Он отметил, что с помощью санкций Запад намерен удовлетворить свои геополитические амбиции.