Лавров сравнил передачу Украине замороженных российских активов с воровством

Инициатива руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля о передаче Украине замороженных российских активов является воровством. Об этом ТАСС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это воровство, которое они даже не пытаются скрыть», — сказал глава ведомства.

Лавров напомнил, что США замораживали активы банка Афганистана, упрекнув американскую сторону в том, что они не хотят пустить средства на восстановление экономики самого Афганистана.

Руководитель российского дипведомства выразил уверенность, что Евросоюз не ведет собственной политики, полностью опираясь на линию США. Также он посоветовал Боррелю вспомнить, что тот не является военным руководителем, а занимает дипломатический пост в Евросоюзе.

Ранее Боррель предложил направить арестованные российские средства в пользу Украины. По его мнению, для Евросоюза основным вопросом в будущем является дискуссия о восстановлении этой страны.