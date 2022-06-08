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    08 июня 2022, 12:22

    Лавров сообщил Турции об успешном ходе спецоперации на Украине

    Глава МИД РФ Лавров рассказал Чавушоглу об успешном выполнении спецоперации РФ

    Максим Зинкин

    Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу рассказал, что российские военные успешно проводят специальную операцию на Украине, выполняя все поставленные задачи. Об этом сообщил ТАСС.

    «Рассказали о ходе спецоперации, которая развивается по плану и достигает поставленных задач, минимизируя ущерб для мирного населения и военнослужащих», — заявил глава дипведомства.

    По словам Лаврова, он привлек внимание Чавушоглу к тем проблемам, которые годами создавались на границах России.

    «Создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона», — сказал министр.

    Ранее Лавров заявил, что Европу ждет нищета из-за антироссийских санкций, наложенных на страну после начала спецоперации на Украине.