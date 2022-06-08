Лавров сообщил Турции об успешном ходе спецоперации на Украине
Глава МИД РФ Лавров рассказал Чавушоглу об успешном выполнении спецоперации РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу рассказал, что российские военные успешно проводят специальную операцию на Украине, выполняя все поставленные задачи. Об этом сообщил ТАСС.
«Рассказали о ходе спецоперации, которая развивается по плану и достигает поставленных задач, минимизируя ущерб для мирного населения и военнослужащих», — заявил глава дипведомства.
По словам Лаврова, он привлек внимание Чавушоглу к тем проблемам, которые годами создавались на границах России.
«Создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона», — сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Европу ждет нищета из-за антироссийских санкций, наложенных на страну после начала спецоперации на Украине.