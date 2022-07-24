Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима

Россия окажет помощь народу Украины для избавления от антинародного и антиисторического режима. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств в Каире.

Министр подчеркнул, что россияне и украинцы продолжат жить вместе, а все попытки сделать страны непримиримыми врагами обречены на провал.

«Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического. Нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — заявил Лавров.

По итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри Лавров отметил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной по широкому кругу вопросов. Но в ответ на это предложение слышит только заявления властей соседней страны, что сначала они хотят одержать победу.

По словам главы МИД России, требование украинским властям продолжать борьбу до конца поставили западные страны. При этом киевский режим не хочет понимать, что это приведет к еще большей гибели людей и затягиванию текущей ситуации.