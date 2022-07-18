Лавров рассказал о работе натовских наводчиков РСЗО на Украине

Натовские наводчики РСЗО, судя по всему, руководят действиями украинских военнослужащих, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Известий».

«Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — отметил он.

Лавров выразил надежду, что в ЕС остались политики, которые осознают последствия происходящего. При этом ВС РФ, а также бойцы ЛНР и ДНР продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. Они добиваются прекращения «геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности России».

Лавров подчеркнул, что ВСУ терпят поражение на поле боя. И потому их западные кураторы не гнушаются устраивать кровавые провокации. Таким образом они хотят «демонизировать» Россию в глазах всего мира. Про подготовку постановочных инцидентов регулярно предупреждает Минобороны РФ, подытожил министр.

Ранее оборонное ведомство распространило информацию о подготовке украинскими националистами провокаций в Запорожской области.