Лавров рассказал о работе натовских наводчиков РСЗО на Украине
Глава МИД Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ «на земле»
Натовские наводчики РСЗО, судя по всему, руководят действиями украинских военнослужащих, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Известий».
«Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — отметил он.
Лавров выразил надежду, что в ЕС остались политики, которые осознают последствия происходящего. При этом ВС РФ, а также бойцы ЛНР и ДНР продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. Они добиваются прекращения «геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности России».
Лавров подчеркнул, что ВСУ терпят поражение на поле боя. И потому их западные кураторы не гнушаются устраивать кровавые провокации. Таким образом они хотят «демонизировать» Россию в глазах всего мира. Про подготовку постановочных инцидентов регулярно предупреждает Минобороны РФ, подытожил министр.
Ранее оборонное ведомство распространило информацию о подготовке украинскими националистами провокаций в Запорожской области.