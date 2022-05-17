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    17 мая 2022, 12:31

    Лавров раскрыл, кто из западных стран управляет Украиной на переговорах

    Лавров: Украиной на переговорах управляют США и Великобритания

    Екатерина Виславская

    США и Великобритания управляют Украиной на переговорах с Россией. Они затянули процесс, чтобы ослабить российскую армию, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Он выступил на марафоне «Новые горизонты», сообщил ТАСС.

    Лавров раскрыл, кто из западных стран управляет Украиной на переговорах

    «По разным каналам поступает информация о том, что „ведут“ украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал министр.

    Западные кураторы даже могут находиться непосредственно в эпицентре событий, на территории страны. Это в очередной раз доказало, что Украина не является самостоятельной, даже если ее власти в этом уверены. Целью стран Запада, по словам Сергея Лаврова, является затягивание конфликта. Они уверены, что чем дольше он будет длиться, тем больший урон будет нанесен российской армии и государству. Украина стала лишь расходным материалом в гибридной войне против России.

    При этом западные страны не гарантировали Украине безопасность. Гуманитарные вопросы в стране готова решать лишь Россия.