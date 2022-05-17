Лавров раскрыл, кто из западных стран управляет Украиной на переговорах

США и Великобритания управляют Украиной на переговорах с Россией. Они затянули процесс, чтобы ослабить российскую армию, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Он выступил на марафоне «Новые горизонты», сообщил ТАСС.

«По разным каналам поступает информация о том, что „ведут“ украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал министр.

Западные кураторы даже могут находиться непосредственно в эпицентре событий, на территории страны. Это в очередной раз доказало, что Украина не является самостоятельной, даже если ее власти в этом уверены. Целью стран Запада, по словам Сергея Лаврова, является затягивание конфликта. Они уверены, что чем дольше он будет длиться, тем больший урон будет нанесен российской армии и государству. Украина стала лишь расходным материалом в гибридной войне против России.

При этом западные страны не гарантировали Украине безопасность. Гуманитарные вопросы в стране готова решать лишь Россия.