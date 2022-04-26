Лавров предложил миру два варианта будущего
Глава МИД Лавров назвал ситуацию на Украине моментом истины для международных отношений
Нынешняя ситуация на Украине является моментом истины для развития системы международных отношений. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы находимся на этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины. Либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку, с группой сателлитов решает, как будет жить человечество, либо оно будет жить на основе устава ООН», — заявил Лавров.
Глава дипведомства напомнил, что в 2015 году Украина согласилась участвовать в Минских соглашениях, в которых говорилось о необходимости прямого диалога между ней, Донецком и Луганском, чтобы урегулировать все проблемы в рамках территориальной целостности страны.
«Надо было всего-навсего предоставить особый статус и обеспечить амнистию. Внести поправки в Конституцию Украины в контексте децентрализации, но при сохранении территориальной целостности», — заключил он.
Лавров подчеркнул, что не заметил реакции ООН на саботаж Минских договоренностей со стороны Киева.