Лавров предложил миру два варианта будущего

Нынешняя ситуация на Украине является моментом истины для развития системы международных отношений. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы находимся на этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины. Либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку, с группой сателлитов решает, как будет жить человечество, либо оно будет жить на основе устава ООН», — заявил Лавров.

Глава дипведомства напомнил, что в 2015 году Украина согласилась участвовать в Минских соглашениях, в которых говорилось о необходимости прямого диалога между ней, Донецком и Луганском, чтобы урегулировать все проблемы в рамках территориальной целостности страны.

«Надо было всего-навсего предоставить особый статус и обеспечить амнистию. Внести поправки в Конституцию Украины в контексте децентрализации, но при сохранении территориальной целостности», — заключил он.

Лавров подчеркнул, что не заметил реакции ООН на саботаж Минских договоренностей со стороны Киева.