Лавров: пленные украинские боевики открыто пропагандируют труды Гитлера

Захваченные в плен боевики украинских национальных батальонов носят на теле и одежде символику нацистских батальонов ваффен-СС. Кроме того, представители нацбатов открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны „Азов“*, „Айдар“** и других подразделений носят на одежде, своем теле символы и татуировки свастики, нацистских батальонов ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют Mein Kampf», — процитировал министра RT.

Гитлер написал Mein Kampf в 1924 году, находясь в заключении. Еще при его жизни труд был переведен на 18 языков и издавался миллионными тиражами. Книга запрещена в России — в 2010 году ее внесли в федеральный список экстремистских материалов. Ранее стало известно, что российские военные обнаружили книгу Гитлера на базе националистов «Азова»* в Мариуполе.

* «Азов» — запрещенная в России националистическая украинская организация.

** «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.