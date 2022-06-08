Лавров ответил на провокацию украинского журналиста

Украинский журналист во время пресс-конференции после переговоров России и Турции в Анкаре попытался спровоцировать главу МИД России Сергея Лаврова вопросом о якобы украденном Россией зерне с Украины, сообщило РИА «Новости».

Журналист спросил Лаврова, удалось ли России продать украденное у Украины зерно.

«Если вы только и думаете, где бы что-то своровать, то, по-вашему, все так поступают? Украинское зерно может спокойно перевозиться в конечные пункты назначения, Россия препятствий не делает», — заявил министр.

Лавров посоветовал журналисту обратиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот дал команду судам с зерном выйти в Черное море.

«Если, конечно, он чем-то еще командует», — заметил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на востоке Украины выполняет исключительно публично декларируемые ранее задачи, а именно избавляет регион от неонацизма.

Ранее Лавров заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вывоза зерна, если националисты разминируют порты в Черном море.