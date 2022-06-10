Лавров назвал законным смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Трех иностранных наемников в Донбассе приговорили к смерти на основании законов ДНР. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передал ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что преступления, в которых обвиняются трое иностранных наемников, совершались на территории Донецкой Народной Республики.

«На данный момент все процессы идут на основе законодательства ДНР. <...> Все остальное — предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР», — заявил Лавров.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороне украинских силовиков. Все подсудимые признали свою вину по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на свержение власти.

Адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский ранее заявил «360», что наемников, согласно законам ДНР, расстреляют. По его мнению, это гуманнее электрического стула.