Лавров назвал условие для разблокировки портов на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, в каком случае будет возможно разблокировка портов на Украине для экспорта зерна. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, российская армия предоставляет коридоры безопасности для судов уже месяц. Чтобы воспользоваться ими, ВСУ должны разминировать прибрежную полосу.

«Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения вопроса, которая понятна, разумна и объективна. И перестанут искать выход в требовании Западу вооружить их до зубов», — заключил Лавров.