Лавров назвал страны Запада соучастниками преступлений националистов на Украине

Западным странам пора прекратить покрывать украинские власти. Они должны понимать, что в противном случае являются соучастниками преступлений националистов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Западу давно пора прекратить безоговорочно обелять и покрывать Киев. В противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях украинских националистов», — сказал министр в интервью государственному агентству Китая «Синьхуа».

Он добавил, что над российскими военнопленными жестоко издеваются на Украине. При этом в украинской прессе распространяют сообщения о преступлениях якобы совершенных российскими военнослужащими. Все это происходит при помощи западных покровителей.

«Перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», — подчеркнул Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, российские бойцы делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Военные России оказывают местным жителям всевозможную помощь и поддержку в то время, как националисты используют мирных людей в качестве «живого щита».