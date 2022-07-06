Лавров напомнил Западу об ответственности за гибель мирных жителей Донбасса и Украины

Западным странам следует осознать ответственность за гибель гражданских в Донбассе и на Украине. Об этом во время визита во Вьетнам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Западные страны, конечно, должны осознавать ответственность независимо от того, как и что толкуют Зеленский и его команда. Запад должен осознавать ответственность за гибель мирных жителей — прежде всего в Донбассе, в других частях Украины», — сказал он.

Министр отметил, что киевский режим использует иностранное вооружение против мирного населения в качестве устрашения, занимаясь государственным террором.

Сергей Лавров 6 июля прибыл в Ханой. Он возложил цветы к памятнику Павшим героям и провел переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.