Спецоперация 27 февраля 2023, 20:40 Латвийский медик рассказала об огромных потерях ВСУ под Красным Лиманом NYT: ВСУ понесли тяжелые потери в ходе боев на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за месяц боев под Красным потеряли большое количество бойцов. Об этом New York Times рассказал медик из Латвии Сармите Цируле.

«Нам в основном удается удержать наши позиции, но много парней убиты и ранены», — сказала она.

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Минобороны России ранее сообщило, что на Краснолиманском направлении артиллерия и тяжелые огнеметные системы подразделений группировки войск «Центр» нанесла удары по скоплениям военной силы и боевой техники ВСУ.

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Украинская армия потеряла убитыми и ранеными около 140 человек. В ходе боя были ликвидированы три боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубицы Д-20.

Также в рядах ВСУ потери зафиксировали и на Купянском направлении. В результате огневого поражения со стороны Западной группировки российских войск погибли до 70 человек личного состава.

Силы противника сконцентрированы около поселка Новоселовское Луганской Народной Республики, поселков Двуречная, Ольшана, сел Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.