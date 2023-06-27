Спецоперация 27 июня 2023, 02:49 «Ланцет» назвали в США массовым убийцей техники ВСУ 19FortyFive: российский БПЛА «Ланцет» стал массовым убийцей техники ВСУ РИА «Новости»

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Российский дрон «Ланцет» оказался массовым убийцей украинской техники. Об этом заявил обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive.

По словам автора материала, российские войска «надежно защищаются» от украинского контрнаступления. Во многом это удается благодаря применению «Ланцета». Беспилотник имеет максимальную дальность полета 40 километров. Находиться в воздухе в автономном режиме дрон может в течение около 40 минут.

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«Это простая, но смертоносная платформа», — отметил Сучиу.

Он добавил, что российский беспилотник может как атаковать, так и использоваться для разведки. Обозреватель назвал «Лацет» одним из успешных устройств российского производства, применяемого на Украине.