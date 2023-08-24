Спецоперация 24 августа 2023, 12:28 Лагеря и склады боеприпасов ВСУ уничтожили возле Григоровки и Уманского Группировка «Юг» ВС России уничтожила в ДНР два пункта временной дислокации ВСУ РИА «Новости»

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На территории ДНР группировка войск «Юг» уничтожила за прошедшие сутки два склада боеприпасов и два пункта временной дислокации противника. Огонь вела российская артиллерия, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки в результате огневого налета уничтожено два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов противника в районе Григоровки и Уманского», — сказал он.

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В Дзержинске и Авдеевке поразили пикапы с диверсантами, на других участках — боевую бронемашину, плавсредство и позицию гранатометчиков. Вадим Астафьев сообщил, что на склад 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Авдеевке сбросили корректируемые авиабомбы, в Белогоровке, Богдановке, Спорном, Андреевке, Красногоровке и Майорске ударили с воздуха по местам скопления техники и солдат.

ВСУ лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», четырех минометов калибра 120 миллиметров и трех гаубиц Д-20.

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