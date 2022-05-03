Мариуполь уже больше недели находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако до сих пор журналисты находят в городе следы присутствия западных спецслужб. Представитель проекта WarGonzo рассказал об обнаруженной в Мариуполе биолаборатории НАТО, которую уничтожили в день начала спецоперации РФ на Украине.

Организация находилась в Донецком областном лабораторном центре, который подчинялся Минздраву Украины. Здание подожгли 24 февраля, а все наработки, секретные документы и материалы заранее вывезли в Киев.

«То есть действовали по принципу того, что этот объект был военным, режимным и на нем хранились данные, имеющие повышенную секретность», — отметил журналист WarGonzo.

Внутри здания остались только мебель, макулатура, остатки секретных документов и пустые банки. Закадровый голос уточнил, что в биолаборатории в том числе проводились опыты на грызунах. Внутреннее состояние здания местами сохранило следы пожара и намеренных разрушений, однако некоторые помещения остались в почти нетронутом виде. Тем не менее видны следы хаотичной эвакуации секретных материалов.

«Тот факт, что Киев даже до начала спецоперации и штурма Мариуполя, в самые первые дни эвакуировал отсюда исследования и образцы, говорит, на мой взгляд, о многом», — подчеркнул журналист проекта.

Также он отметил, что на чердаке здания были оборудованы огневые точки. Вероятно, здание готовили к обороне от ВС РФ. На кадрах видно, что у каждого окна были места для пулеметчиков или артиллеристов, а около некоторых мест были обнаружены пули. Также журналист показал импровизированную кухню на чердаке здания.