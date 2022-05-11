Военные следователи обнаружили огневую позицию ВСУ в квартире в Мариуполе

Военные следователи СК РФ обнаружили в Мариуполе очередное подтверждение тому, что украинские военные и участники националистических батальонов использовали мирных жителей как живой щит и занимали позиции в жилых домах города. Об этом уже неоднократно рассказывали эвакуированные горожане.

В одной из квартир в ходе осмотра обнаружили пулеметные ленты и ящики для патронов. возможно, там была огневая позиция украинских боевиков, сообщило РИА «Новости».

Сотрудники СК продолжают проводить в Мариуполе адресные проверки в рамках уголовное дела о незаконных методах ведения войны, которое возбудили против украинских боевиков.

Ранее специалисты военных следственных органов осмотрели здания, помещения и прилегающие территории завода «Азовмаш», где находилось место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины.

«Также продолжается работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в Донецке», — добавили в ведомстве.