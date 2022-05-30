Квартира в многоэтажке Первомайска разрушена при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрелов Первомайска со стороны Украины оказалась разрушена квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Куйбышева, а также пострадал многоэтажный дом на улице Театральной. Информацию об этом опубликовало в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Согласно сводке, за сутки 29 мая в ЛНР зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ. Удары пришлись по населенным пунктам Первомайск и Молодежное. Обстрелы велись с применением орудий калибром 122 миллиметра (выпущено шесть снарядов) и минометов калибром 120 миллиметров (16 мин).

Ранее стало известно, что силы Народной милиции республики при поддержке российской армии отбили противника перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории города. За несколько дней до этого, 25 мая, войска ЛНР освободили Светлодарск. При отступлении украинские диверсанты попытались подорвать ТЭС.