Курский поселок Теткино снова попал под обстрел ВСУ

Поселок Теткино в Курской области снова обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По словам главы области, пострадавших среди населения нет.

«В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет», — написал Старовойт.

Губернатор подчеркнул, что всем жителям, чье имущество пострадало из-за обстрела, будет оказана помощь. Окончательная степень ущерба уточняется. В опубликованных губернатором кадрах видны воронки от снарядов в огороде.

Источник фото: Telegram-канал губернатора Старовойта

Ранее поселок Теткино уже подвергался артиллерийскому удару со стороны ВСУ. В начале июня националисты нанесли удары по местным предприятиям и мосту. А в мае при первом обстреле Теткино погиб водитель большегруза из Воронежской области.